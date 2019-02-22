Ничего лишнего: 18 средств для ухода за мужской кожей

Разговоры о том, нужна ли специальная мужская косметика, давно остались в прошлом. Многие мужчины прекрасно понимают разницу между питательным и увлажняющим кремами, а отправляясь в командировку, помимо дежурной пены для бритья, берут с собой целый арсенал дополнительных средств: от смягчающего масла до успокаивающего кожу геля.

В конце февраля, когда кожа может выглядеть уставшей и потускневшей, ей как никогда необходимы подходящие к месту, времени и индивидуальным потребностям пены, скрабы и гели. Так что, у правильно подобранного подарка есть все шансы попасть в категорию "и приятно, и полезно".

Рассказываем об актуальных мужских косметических средствах, решающих разные задачи и адресованных обладателям разного типа кожи.

Кремы

Маски и скрабы

Средства для бритья