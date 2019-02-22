Новости

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу 02:36
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро "Тропарево" 02:35
Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit 01:58
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 01:27
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21.02.2019
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21.02.2019
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21.02.2019
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21.02.2019
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 01:58
Рубрика: В мире

Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit

Париж подержит французских рыбаков, работающих в британских водах, если Соединенное королевство покинет Евросоюз (Brexit) без сделки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае "плохого сценария" необходимо будет сразу начать переговоры по заключению нового соглашения с Лондоном, а иначе промысловые компании просто не смогут осуществлять свою деятельность.

Фото: Dove puoi trovare di tutto \ youtube.com
Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit

"Это будет закон джунглей в море", - предупредил глава МИД. Он напомнил, что около 20 процентов улова поступают из британских вод.

Великобритания может покинуть Евросоюз уже 29 марта. Такое предположение сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. "Я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день", - подчеркнул дипломат.

Правда, Лондон и Брюссель пока не могут договориться по поводу деталей Brexit. Если британский парламент не одобрит соглашение, то не исключена вероятность "жесткого" Brexit (без сделки).

В мире Европа Франция В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо