Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit

Париж подержит французских рыбаков, работающих в британских водах, если Соединенное королевство покинет Евросоюз (Brexit) без сделки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае "плохого сценария" необходимо будет сразу начать переговоры по заключению нового соглашения с Лондоном, а иначе промысловые компании просто не смогут осуществлять свою деятельность.

"Это будет закон джунглей в море", - предупредил глава МИД. Он напомнил, что около 20 процентов улова поступают из британских вод.

Великобритания может покинуть Евросоюз уже 29 марта. Такое предположение сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. "Я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день", - подчеркнул дипломат.

Правда, Лондон и Брюссель пока не могут договориться по поводу деталей Brexit. Если британский парламент не одобрит соглашение, то не исключена вероятность "жесткого" Brexit (без сделки).