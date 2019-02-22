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22.02.2019,  
13:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Подводный аппарат АС-34 погрузился на дно бухты в Кольском заливе

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипаж обитаемого подводного аппарата АС-34 Северного флота погрузился на дно одной из бухт Кольского залива. Аппарат маневрировал на воде и под водой.

Фото: short filme \ youtube.com
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Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Действовал АС-34 вместе с расчетом главного командного пункта спасательного судна-носителя "Георгий Титов".

На глубине бухты Кольского залива военные моряки проверили аппаратуру связи, а также выполнили команды пункта управления. Тренировка заняла несколько часов. Во-первых, сначала отработали процесс погружения, во-вторых, значительное время заняли операции на глубине и в-третьих, не быстрым стал и подъем аппарата на борт судна-носителя.

Кстати, два года назад этот обитаемый подводный аппарат АС-34 в Норвежском море погрузился на глубину 1005 метров. До этого ни один аппарат Северного флота не делал подобных погружений.

АС-34 входит в состав Северного флота с 1990 года.  Используется на глубинах до одного километра.

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