Подводный аппарат АС-34 погрузился на дно бухты в Кольском заливе

Экипаж обитаемого подводного аппарата АС-34 Северного флота погрузился на дно одной из бухт Кольского залива. Аппарат маневрировал на воде и под водой.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Действовал АС-34 вместе с расчетом главного командного пункта спасательного судна-носителя "Георгий Титов".

На глубине бухты Кольского залива военные моряки проверили аппаратуру связи, а также выполнили команды пункта управления. Тренировка заняла несколько часов. Во-первых, сначала отработали процесс погружения, во-вторых, значительное время заняли операции на глубине и в-третьих, не быстрым стал и подъем аппарата на борт судна-носителя.

Кстати, два года назад этот обитаемый подводный аппарат АС-34 в Норвежском море погрузился на глубину 1005 метров. До этого ни один аппарат Северного флота не делал подобных погружений.

АС-34 входит в состав Северного флота с 1990 года. Используется на глубинах до одного километра.