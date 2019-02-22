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Рубрика: Происшествия

Пресечена деятельность черных финансистов

Текст: Иван Петров
Полицейские раскрыли масштабную финансовую аферу по нелегальному выводу из страны денежных средств. Об этом в пятницу утром сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, организованное преступное сообщество создали граждане России и Молдовы. Называются имена организаторов нелегального канала по совершению крупномасштабных валютных операций. Это имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Плахотнюк, к слову, возглавляет Демократическую партию Молдовы. Платон тоже живет в Молдавии, но имеет и российское гражданство.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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По версии следствия, в течение двух лет (2013-2014 годы) преступники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банках "Западный" и "Русский Земельный Банк" средства в валюте на счета нерезидентов - "BC Moldindconbank S.A." и иных иностранных организаций. Операции оформлялись как продажа валюты. При этом полученные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям молдавских судов.

Всего подозреваемые, по предварительным подсчетам следствия, успели вывести за пределы России более 37 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется Следственным департаментом МВД России по двум статьям Уголовного кодекса РФ "организация преступного сообщества" и "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Фигурантам по ним грозят длительные сроки заключения.

В рамках расследования, как сообщают в МВД, пока задержан житель столичного региона Александр Коркин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется установление и розыск остальных фигурантов этого дела.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД
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