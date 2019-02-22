Путин, Медведев и Песков вошли в тройку лидеров упоминаний в СМИ

Рейтинг самых упоминаемых российских мужчин в СМИ за год возглавил президент Владимир Путин.

Такие данные приводятся в рейтинге, составленном компанией "Медиалогия" ко Дню защитника Отечества. Исследование проводилось с февраля 2018 по февраль 2019 год. Российский президент Владимир Путин стал бесспорным лидером: он упоминался в 3,67 млн сообщений.

На втором месте рейтинга премьер-министр Дмитрий Медведев (657 тысяч), затем - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (339,4 тысячи материалов).

В прошлом году лидеры были те же. Также среди самых упоминаемых в СМИ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД Сергей Лавров.

Рейтинг строится по числу сообщений в российских СМИ на основе базы системы "Медиалогия" (более 49 тысяч источников - ТВ, радио, газет, журналов, информагентств, интернет-СМИ). Период исследования: с февраля 2018 по февраль 2019 года.