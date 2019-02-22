Работу тяжелой бетонобойной бомбы показали на видео

Применение штурмовой бетонобойной авиабомбы БетАБ-500ШП. Видео Fighterbomber pic.twitter.com/zPTdD6OY0n — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 21 февраля 2019 г.

В сети появилось видео применения крупнокалиберной бетонобойной бомбы БетАБ-500.

Этот боеприпас весом в полтонны применяется в первую очередь для разрушения аэродромов. Его взрыв способен начисто снести диспетческую вышку, разворотить рулежную дорожку или сделать непригодной к использованию взлетно-посадочную полосу.

Особенность фигурирующей в видео БетАБ-500ШП (штурмовая, с реактивным ускорителем) - ее сбрасывают с малой высоты. После отделения от самолета бомба выпускает парашют: он позволяет носителю удалиться на безопасное расстояние и разворачивает БетАБ к земле на угол, исключающий рикошет. Как только траектория боеприпаса становится приемлемой, парашют отстреливается и включается пороховой ускоритель, разгоняющий полутонную чугунную болванку с 77 килограммами взрывчатки внутри до скорости, необходимой, чтобы пробить полтора метра бетона.

При попадании БетАБ-500ШП во взлетно-посадочную полосу та разрушается на площади в 50 квадратных метров. Взрыватель можно настроить на срабатывание при контакте с поверхностью или с замедлением, чтобы пробившая ВПП бомба взломала ее изнутри. При необходимости бетонобойные боеприпасы можно применять и против бронетехники. БетАБ-500 пробивает полуметровую броню - этого с лихвой достаточно при попадании в верхнюю проекцию любого танка.

Судя по окраске самолета на видео, бомбы сбрасывал многоцелевой истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34.