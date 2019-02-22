Рапота: Оборонное сотрудничество в СГ находится на высоком уровне

На устойчивый характер взаимодействия в военной сфере обратил внимание государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, подчеркнув, что оно постоянно "находится на высоком уровне". Свою позицию он изложил БЕЛТА в преддверии Дня защитников Отечества.

"Достаточно упомянуть белорусско-российскую региональную группировку войск, которая давно и успешно выполняет свои задачи", - уточнил госсекретарь. По его словам, "по линии министерств обороны двух стран налажены очень тесные контакты и в сфере военно-технического сотрудничества, и в сфере подготовки кадров, и в сфере отработки общих военных задач в полевых, оперативных и штабных условиях".

Григорий Рапота добавил, что Постоянный комитет Союзного государства участвует в реализации союзных программ и проектов в оборонной сфере.

"Они связаны с совершенствованием структуры региональной группировки войск, с железнодорожным прикрытием и другими мероприятиями, которые необходимы для того, чтобы была высокая боеспособность", - уточнил он.