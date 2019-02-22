Безбилетник напал на контролера в московском метро

В московском метро безбилетник напал на контролеров в вагоне поезда. Одного из проверяющих он ударил ножом.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел в 12:40 на станции "Текстильщики". Мужчина прошел через турникеты, но сбежал от сотрудников ГКУ "Организатор перевозок", которые проверяли билеты. Контролеры зашли за ним в вагон поезда. Там мужчина ударил одного из них ножом, после чего он выбежал из вагона на станции "Кузьминки".

Контролера с ранением груди доставили в НИИ имени Склифосовского. Нападавшего ищет полиция.