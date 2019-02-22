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Проект: В регионах

В Калуге прошел митинг в честь дня защитника Отечества

22 февраля в Калуге прошли торжественные мероприятия, посвященные предстоящему празднованию дня защитника Отечества.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, представители ветеранских, молодежных и общественных организаций.

На Площади Победы прошел торжественный митинг, были возложены цветы к Вечному Огню.

Фото: Калужская городская Дума
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На торжественном собрании прозвучало много теплых слов в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов. Глава городского самоуправления города Калуги поздравил калужан от имени депутатов городской думы.

- Слова глубокого уважения, признательности и благодарности хочется высказать в адрес наших ветеранов. Приятно видеть, что, несмотря на преклонный возраст, многие из них по-прежнему в строю, активно участвуют в общественной жизни и патриотическом воспитании молодого поколения, - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, - ранее мне довелось быть председателем городской призывной комиссии и, я могу с уверенностью сказать, что военная служба становится все более популярной, с каждым годом растет количество молодых калужан, стремящихся пройти армейскую службу, многие из них принимают решение связать свою жизнь с военной службой и сделать защиту Отечества своей профессией. Уверен, что наши вооруженные силы всегда смогут защитить свободу, независимость и национальные интересы нашей страны. От всего сердца я поздравляю всех калужан с Днем защитника Отечества, желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, и благополучия, мирного неба над головой!

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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