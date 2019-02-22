Закрытый участок "красной" ветки метро Москвы откроется раньше

Закрытый для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) участок Сокольнической линии Московского метрополитена откроется на два дня раньше. В обычном графике поезда начнут курсировать уже в субботу, 23 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"На два дня раньше откроем для пассажиров пять станций Сокольнической линии метро. "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновят работу в субботу, в 5.30 утра", - указал градоначальник.

Напомним, пять станций "красной" ветки закрывались с 16 по 24 февраля включительно для строительства БКЛ. Для пассажиров в этот период запустили компенсационные автобусы. Причем для их приоритетного движения в эти дни перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская Площадь, а также подъезды к ним.