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22.02.2019 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину

Текст: Юлия Гарднер

Следственное управление СК по Камчатскому краю проводит проверку размещенной в СМИ информации о нападении собаки бойцовской породы на беременную женщину.

ЧП произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Звездной несколько дней назад. В результате пострадавшая получила телесные повреждения.

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"Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится на сайте ведомства.

В краевом УМВД уточнили, что стаффордширский терьер набросился на женщину, которая пыталась спасти от него свою маленькую собачку, и повалил ее на землю. У будущей мамы - рваные раны от укусов: собака гуляла без намордника и поводка.

- Женщина получила направление на медицинскую экспертизу. По ее результатам будет установлена тяжесть вреда, нанесенного потерпевшей, - рассказали ТАСС в полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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