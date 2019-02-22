На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину

Следственное управление СК по Камчатскому краю проводит проверку размещенной в СМИ информации о нападении собаки бойцовской породы на беременную женщину.

ЧП произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Звездной несколько дней назад. В результате пострадавшая получила телесные повреждения.

"Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится на сайте ведомства.

В краевом УМВД уточнили, что стаффордширский терьер набросился на женщину, которая пыталась спасти от него свою маленькую собачку, и повалил ее на землю. У будущей мамы - рваные раны от укусов: собака гуляла без намордника и поводка.

- Женщина получила направление на медицинскую экспертизу. По ее результатам будет установлена тяжесть вреда, нанесенного потерпевшей, - рассказали ТАСС в полиции.