В Якутии изготовят "Оскар" для создателей "Игры престолов"

Активисты из Якутии, два года назад создавшие "народный Оскар" для Леонардо Ди Каприо, занялись изготовлением еще одной статуэтки, предназначенной для создателей "Игры престолов".

- Кто как не мы, северяне, должны поблагодарить создателей этого увлекательного фэнтези, - говорит автор идеи Татьяна Егорова.

По ее словам, в изготовлении фигурки будут использованы различные материалы, в том числе драконье стекло - обсидиан.

Как сообщается на сайте телеканала 360, сделают статуэтку в той же мастерской, где был изготовлен "Оскар для Лео". Первую назвали "Элляй, говорящий со звездами". Точное название второй пока неизвестно, но она уже окутана символами. У этого "Оскара" будет лицо Джона Сноу, а на его плечи скульптор Николай Чоччасов накинет вороний плащ.

- Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода, - поясняет скульптор.

Николай Чоччасов отмечает, что в Якутии есть своя стена - Ленские Столбы. Участники проекта уверены, что именно эта природная достопримечательность стала прообразом стены в "Игре престолов". Создатели статуэтки полагают, что их творение будет иметь и практическое значение для республики. С помощью этой акции они надеются не только поблагодарить создателей фэнтези, но и привлечь внимание потенциальных туристов к Ленским Столбам.