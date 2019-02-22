Жителя Улан-Удэ вывезли за город в багажнике и пытали

В Бурятии по подозрению в похищении человека задержана группа молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ.

По данным следствия, жители Улан-Удэ искали человека, который украл у их подруги телевизор. Вместо вора нашли его знакомого и, ворвавшись к мужчине домой, стали его избивать, угрожать ножом и требовать, чтобы он сообщил, где находится его приятель. Выдать друга потерпевший отказался. Тогда его силой вывели из дома, запихнули в багажник и вывезли за город. Там у него продолжили выпытывать местонахождение предполагаемого вора. Мужчину били, грозились облить бензином и поджечь.

Позже мучители вновь засунули свою жертву в багажник и повезли к месту, где мог находиться разыскиваемый ими человек. Но по дороге заметили полицейский автомобиль. Это спасло потерпевшего. Молодые люди свернули с дороги, высадили избитого мужчину из машины и попытались скрыться. Но вскоре их задержали правоохранители.

"Подозреваемым уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, некоторым - в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Ведется следствие.