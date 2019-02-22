Казанские ученые смогли искусственно соединить клетки мозга

Ученые Казанского федерального университета создали электронный посредник между нейронами. У этого изобретения большое будущее.

Об уникальной разработке сообщает ГТРК "Татарстан". Электронный посредник между двумя нейронами мозга был создан в недрах лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Над проектом казанские ученые работали вместе с зарубежными коллегами. И, конечно же, они не обошлись без помощи лабораторных крыс.

Устройство размером сантиметр на сантиметр было сделано вручную. Как пояснил научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Марат Мухтаров, пока прибор слишком громоздок для внедрения в живые организмы. Но в перспективе его можно будет уменьшить до необходимых размеров с помощью нанотехнологий.

Как известно, после тяжелых травм головного мозга утрачиваются связи между нейронами. Восстановить их поможет искусственный посредник. Послужит он и людям страдающим эпилепсией, атрофией мышц и другими заболеваниями.

Помимо этого, изобретение даст толчок ученым в создании искусственного интеллекта.

"Вырастить клетки и соединить их вот такими устройствами мы можем. И такая искусственно созданная сеть будет мощнее, чем существующие микропроцессоры, - поясняет Марат Мухтаров - И сможет решить задачи, которые неподвластны даже суперкомпьютеру, который тратит на это огромное количество времени".