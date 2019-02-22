В Чувашии перевернулся автобус с пассажирами

В Чувашии на границе с Нижегородской областью произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

По информации МВД по республике, автобус Setra, принадлежащий частному предпринимателю, ехал по маршруту Москва - Ульяновск. В салоне находились 20 пассажиров и два водителя.

Примерно около трех часов ночи он оказался в деревне Мачкасы Порецкого района, через которую обычно проходит его маршрут следования. На повороте водитель автобуса не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали пять человек. Их доставили в больницу. Остальных пассажиров отправили в сторону Ульяновска попутным транспортом.

Представители ГИБДД сообщают, что виновник аварии был освидетельствован, водитель оказался трезв.