В Ижевске управляющего кладбищем задержали за взятки

В Ижевске задержали управляющего южным кладбищем Дмитрия Усатова. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

43-летнего мужчину обвиняют в регулярном получении взяток за выделение участков под захоронение.

Также уголовные дела возбудили в отношение еще четырех руководителей городской службы кладбищ. По предварительной информации, 46-летний начальник службы, его заместитель и двое их подчиненных, в том числе управляющий и смотритель кладбища, получали взятки от ритуальных агентств за выделение участков под захоронения.

Обвинение предъявили по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), части 3 статьи 291.1 (Посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 290 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В квартирах мужчин прошли обыски, изъяты крупные суммы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.