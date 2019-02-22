В Ижевске управляющего кладбищем задержали за взятки

В Ижевске задержали управляющего южным кладбищем Дмитрия Усатова. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
43-летнего мужчину обвиняют в регулярном получении взяток за выделение участков под захоронение.
Также уголовные дела возбудили в отношение еще четырех руководителей городской службы кладбищ. По предварительной информации, 46-летний начальник службы, его заместитель и двое их подчиненных, в том числе управляющий и смотритель кладбища, получали взятки от ритуальных агентств за выделение участков под захоронения.
Обвинение предъявили по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), части 3 статьи 291.1 (Посредничество во взяточничестве) и части 5 статьи 290 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
В квартирах мужчин прошли обыски, изъяты крупные суммы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пятеро ритуальщиков задержаны в Ижевске.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 февраля 2019 г.
В регулярном получении взяток за выделение участков под захоронения обвиняется 43-летний Дмитрий Усатов, управляющий кладбища «Южное» г. Ижевска. Ранее возбуждено уг. дело в отношении еще четырех руководителей городской службы кладбищ pic.twitter.com/LqCR92epQ9