На Алтае 12 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии

В третьем по величине городе Алтайского края - Рубцовске - из-за порыва теплотрассы более 12 тысяч жителей остались без тепла. Энергетики обещают до вечера устранить аварию.

- Авария произошла примерно в 8 утра по местному времени на квартальной тепловой сети в районе пересечения улиц Смоленской и Комсомольской, - сообщили в администрации Рубцовска. - Энергетики обнаружили свищ на подающем трубопроводе отопления диаметром 89 мм. Две ремонтые бригады устраняют повреждения.

В общей сложности без теплоснабжения остались 71 многоквартирный и пять частных домов, три школы, детский сад, четыре учреждения здравоохранения, а также музыкальный колледж.

Как отметили в теплоснабжающей компании, ремонтные работы планируется завершить до конца рабочего дня - ориентировочно до 16 часов по местному времени. В домах и социальных учреждениях пока сохраняется тепло, так как нет сильных морозов: температура воздуха в Рубцовске около 8-10 градусов мороза.