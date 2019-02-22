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22.02.2019 08:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае водитель пассажирского автобуса умер за рулем

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Следственный комитет начал проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса в Усть-Калманском районе Алтайского края.

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В пятницу утром водителю автобуса, перевозившему пассажиров из села Михайловка, стало плохо с сердцем. Он пытался притормозить, но не успел - умер прямо за рулем. Автобус, в котором находились шесть пассажиров, съехал с дороги и врезался в дерево.

- На месте происшествия работают следователи, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Выясняются причины произошедшего.

По предварительным данным, среди пассажиров погибших нет.

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