На Алтае водитель пассажирского автобуса умер за рулем

Следственный комитет начал проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса в Усть-Калманском районе Алтайского края.

В пятницу утром водителю автобуса, перевозившему пассажиров из села Михайловка, стало плохо с сердцем. Он пытался притормозить, но не успел - умер прямо за рулем. Автобус, в котором находились шесть пассажиров, съехал с дороги и врезался в дерево.

- На месте происшествия работают следователи, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Выясняются причины произошедшего.

По предварительным данным, среди пассажиров погибших нет.