В новосибирских школах ввели карантин из-за вспышки кори

Карантин по кори введен в 13 школах Новосибирска, число заболевших выросло до 40. Заразились в основном дети, сообщает Интерфакс со ссылкой на главного инфекциониста региона Ларису Позднякову.

Все заболевшие находились в контакте друг с другом, их семьи относятся к одному из религиозных течений, последователи которого в большинстве своем отказываются от вакцинации детей. Не удивительно, что среди заболевших не было ни одного привитого пациента.

В целом по Новосибирску доля вакцинированных жителей достаточно высока: 88-90 процентов населения. При этом корь характеризуется высокой восприимчивостью: непривитые люди, контактирующие с больным, заболевают в 100 процентах случаев. В то же время вирус острого инфекционного заболевания может распространяться при движении воздуха и на значительные расстояния.