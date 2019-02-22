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22.02.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске обрушились перекрытия Центра сибирского фольклора

Текст: Никита Зайков (Томск)

Потолочные перекрытия обрушились в здании томского Центра сибирского фольклора. Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, в результате ЧП никто не пострадал.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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В момент происшествия в здании по адресу Тверская, 74а находились две сотрудницы фольклорного центра, они и сообщили спасателям об обрушении перекрытий. Сооружение находится на балансе 41-й среднеобразовательной школы Томска, однако часть помещений арендует администрация культурно-образовательного учреждения.

Учебные занятия в этом здании не проходят. Здесь находятся рабочие кабинеты и хранится реквизит. Спасателям и пожарным пришлось "эвакуировать" дорогостоящие концертные костюмы, которые могли бы пострадать при разборе завалов или дальнейшем обрушении.

Примечательно, что часть сооружения ранее была признана аварийной, при этом перекрытия рухнули в другой половине здания. Упавшие плиты повредили систему отопления, в связи с чем помещение было отключено от коммуникаций. Также спасатели огородили периметр сигнальной лентой. "Дальнейшая судьба здания и материальных ценностей, находящихся в нем, решается соответствующими инстанциями", - уточняется в сообщении.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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