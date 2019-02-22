Сергей Фурсенко покинул пост президента "Зенита"

В связи с избранием председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова президентом РФС в руководстве клуба произошли изменения. О них сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Дюков сразу после избрания заявил о том, что оставляет должность в "Зените". Исполнять обязанности председателя совета директоров клуба будет Елена Илюхина, ранее являвшаяся членом совета.

Кроме того, пост президента "Зенита" покинул Сергей Фурсенко. Теперь эту должность будет занимать Александр Медведев, любителям спорта больше известный по работе в хоккее. Он был первым президентом Континентальной хоккейной лиги, также он входит в состав совета директоров соревнований, а также петербургского клуба СКА.

"Принято решение внести в повестку общего собрания акционеров футбольного клуба "Зенит" вопрос об утверждении Е.А. Илюхиной председателем совета директоров и включении А.И. Медведева в состав совета, а также о внесении ряда изменений в устав, направленных на повышение эффективности работы совета директоров клуба", - сказано в сообщении "Зенита".