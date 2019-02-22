Новости

В Осетии полковник полиции задержан за взятку в 6,7 млн рублей 16:53
Лукашенко: Мы все больше будем поворачивать село к зеленым технологиям 16:43
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе 16:31
Утвержден состав сборной России на Универсиаду в Красноярске 16:24
В Вологде проверят смерть подростка от угарного газа 16:24
В Кирове суд арестовал мать, оставившую умирать в квартире ребенка 16:21
"Россия - страна возможностей" запустила новый проект 16:19
Федун объяснил, почему "Спартак" не применяет жестких мер к фанатам 16:12
Обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану продлили арест 16:10
В Иране арестовали 13 боевиков, планировавших теракты в общественных местах 16:05
Названа самая популярная иномарка в России 16:05
Сергей Фурсенко покинул пост президента "Зенита" 16:02
Дмитрий Рогозин презентовал проект Национального космического центра 15:57
Федун: Дюков - тяжеловес. Против него выставляться бессмысленно 15:53
Лавров обсудит с китайским коллегой ситуацию вокруг Венесуэлы и КНДР 15:43
В Кузбассе женщина погибла при обрушении крыши 15:38
Актер Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса 15:37
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым 15:34
Безбилетник напал на контролера в московском метро 15:33
Закрытый участок "красной" ветки метро Москвы откроется раньше 15:29
Mitsubishi рассказала о мировых премьерах на Женевском автосалоне 15:22
КСИР Ирана рассказал о реальных потерях США в Ираке и Афганистане 15:13
В Будапеште украинский закон об образовании назвали полуфашистским 15:04
В Петербурге маркетологи научатся строить счастье 14:57
В Петербурге выставили на продажу лимузин секретаря ЦК КПСС Романова 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 16:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сергей Фурсенко покинул пост президента "Зенита"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В связи с избранием председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова президентом РФС в руководстве клуба произошли изменения. О них сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Федун: Дюков - тяжеловес. Против него выставляться бессмысленно

Дюков сразу после избрания заявил о том, что оставляет должность в "Зените". Исполнять обязанности председателя совета директоров клуба будет Елена Илюхина, ранее являвшаяся членом совета.

Кроме того, пост президента "Зенита" покинул Сергей Фурсенко. Теперь эту должность будет занимать Александр Медведев, любителям спорта больше известный по работе в хоккее. Он был первым президентом Континентальной хоккейной лиги, также он входит в состав совета директоров соревнований, а также петербургского клуба СКА.

"Принято решение внести в повестку общего собрания акционеров футбольного клуба "Зенит" вопрос об утверждении Е.А. Илюхиной председателем совета директоров и включении А.И. Медведева в состав совета, а также о внесении ряда изменений в устав, направленных на повышение эффективности работы совета директоров клуба", - сказано в сообщении "Зенита".

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил до марта решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы"
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе