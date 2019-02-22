В Петербурге маркетологи научатся строить счастье

В Петербурге 14 и 15 марта пройдет крупнейшая конференция по маркетингу Digitale. В этом году ее ключевой темой стало счастье. На площадке форума за два дня выступят более сорока крупнейших экспертов, звезд бизнеса, топ-менеджеров и владельцев крупнейших предприятий страны.

В оргкомитете отмечают, что конференция проходит в четырех параллельных потоках, посвященных маркетингу, менеджменту, предпринимательству и личной эффективности. Такой подход позволяет каждому участнику составить программу для себя.

Конференция проходит в 4 параллельных потоках: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность. Каждый участник сможет составить программу под себя.

29 марта конференция Digitale, посвященная счастью, пройдет в Москве.