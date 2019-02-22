В Вологде учителям будут оплачивать съемные квартиры

В Вологде педагогам начнут с 1 марта компенсировать съем жилья. Соответствующее решение приняла решение городская дума.

Как следует из текста документа, учителям будут компенсировать сумму до 9 тысяч рублей. Расходы на компенсацию не должны превышать 75 процентов от ежемесячного найма квартиры.

Претендовать на льготу смогут педагоги, признанные нуждающимися в жилье и поступившие на работу после 1 марта. Учителя должны быть трудоустроены на полную ставку.

Также льгота распространяется на воспитателей муниципальных образовательных учреждений.