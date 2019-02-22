Boeing 737 экстренно сел в Волгограде ради спасения пассажиров

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Екатеринбурга - Сочи, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двоих пассажиров на борту. Об этом сообщил "Интерфакс" .

В самолете оказались медики, которые попытались оказать помощь, однако самочувствие пассажиров ухудшалось, один даже потерял сознание.

Экипаж Boeing 737 сообщил о нештатной ситуации диспетчерам, сменил курс и пошел на посадку в ближайший аэропорт в Волгограде. Такое решение принял командир лайнера.

В городе-герое лайнер находился в течении получаса. Пассажир, находившийся без сознания, не пришел в себя и его увезли в городскую больницу. Второго отправили в медпункт аэропорта.