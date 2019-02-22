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22.02.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе чиновника заподозрили в мошенничестве на сумму 1,4 млн

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Туапсе в отношении 35-летнего теперь уже бывшего начальника управления по работе с молодежью районной администрации возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Была проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и законодательства о закупках для муниципальных нужд в деятельности сотрудников администрации Туапсинского района. В итоге выяснилось, что один из чиновников начальник в августе прошлого года решил купить смартфоны и игровые приставки на сумму более 1,4 миллиона рублей. Причем собственных средств у него не было, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - Поэтому он ввел работников магазина в заблуждение, заверив будто покупает гаджеты для нужд администрации.

По словам правоохранителей, для достоверности мужчина даже изготовил специальные гарантийные письма, которые сам же и подписал. Разумеется, на покупку этой техники деньги не выделялись.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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