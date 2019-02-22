Тюменские врачи рассказали об "операции без анестезии"

В Тюменской области прокомментировали сообщения о женщине, которая испытала сильную боль во время медицинской процедуры якобы из-за проблем с анестезией. "Информацию непосредственно про конкретного пациента предоставить нельзя, так как нет письменного разрешения на разглашение врачебной тайны. Однако напомним, что 16 января мы сообщали о пострадавшей, которая поступила в больницу с очень серьезной травмой. Ей потребовалась экстренная операция", - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сообщения в СМИ о пациентке, на которую не подействовал лидокаин, появились накануне: у женщины в колене сдвинулась спица, установленная для правильного сращивания костей.

Как пояснили "РГ" в тюменском минздраве, подобную сдвинувшуюся спицу называют мигрирующей. Операция по ее удалению проводится в условиях малой операционной под местной анестезией - таков стандарт. В случае, если пациент не заявил об аллергии или индивидуальной реакции на лекарственные препараты, в качестве анальгетика используют лидокаин. После операции можно продолжать амбулаторное лечение.

В зависимости от типа перелома, спицы могут поставить временно, до полного сращивания костных обломков, или для постоянной фиксации - то есть на всю жизнь. Бывает так, что на амбулаторном этапе лечения развивается нестабильность одной из фиксирующей спиц металлоконструкции. В этом случае пациента срочно направляют в приемное отделение стационара, чтобы удалить мигрирующую спицу полностью или частично.