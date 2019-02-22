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Рубрика: Общество

Рогозин: Корабль "Федерация" полетит на Луну, а не к МКС

Находящийся сейчас в разработке перспективный пилотируемый корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов к Международной космической станции, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Его будут готовить для полетов на Луну и в дальний космос. Для МКС эксплуатация "Федерации" окажется очень затратной, объяснил Рогозин.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Два космических туриста полетят на МКС до конца 2021 года

"Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой, - передает РИА Новости слова главы Роскосмоса. - То есть он не для МКС. Он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно. А для МКС останется "Союз-МС" и его дальнейшие модификации".

Рогозин также подтвердил информацию о том, что до конца 2021 года два космических туриста совершат полет на МКС. Кроме того, есть возможность повторения полета по "гагаринскому маршруту".

"Это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за более чем 20-летний период отсутствия туристов на борту МКС, - написал глава Роскосмоса в своем Twitter. - Также запускаем проект облёта Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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