"Россия - страна возможностей" запустила новый проект

Конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" стартовал в эту пятницу. О его запуске объявил генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Конкурс направлен на социально-экономическое развитие российских городов и сел по всей России. Он проводится уже 15 лет, но с этого года стал частью проектов платформы "Россия - страна возможностей".

"В этом году проект обновится, он станет более массовым, там появятся новые возможности”, - рассказал Комиссаров на пресс-конференции, посвященной запуску этого проекта.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что идея конкурса состоит в "привлечении молодежи к решению острых социально-значимых вопросов, которые влияют на развитие регионов, городов, сел". По его словам, в этом году на конкурс уже подготовлены 253 проекта. "За предыдущие годы в конкурсном отборе, по нашим данным, приняли участие более 58 тысяч человек. Мы сегодня говорили на заседании организационного комитета, что каждый пятый участник - школьник. Это ребята, которые проявляют инициативы, и эта инициатива конструктивная, содержательная, она находит поддержку", - рассказал Котюков.

Конкурс решает задачи, поставленные президентом в Послании Федеральному собранию. "Президент говорил о необходимости расширения поддержки местных инициативных проектов, связанных с краеведением, народным творчеством и сохранением исторического наследия народов России. Во-вторых, Владимир Владимирович Путин отметил, что талант, энергия и креативные способности нашей молодежи - одно из самых сильных конкурентных преимуществ нашей страны. И третье, что было сказано, - то, что создана целая система проектов и конкурсов, которые направлены на личностный рост. И проект, который мы сегодня подготовили, который является частью платформы "Россия - страна возможностей", как раз отвечает всем этим направлениям, решает все задачи, о которых было сказано", - заявил Комиссаров.

Организаторы также рассказали, что победители конкурса "Моя страна - моя Россия" будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Авторы лучших проектов получат образовательные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях.

"Россия - страна возможностей" - организация, созданная по указу президента в мае прошлого года. Она призвана расширять возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создавать эффективные социальные лифты в России.