Постановление правительства Ростовской области от 21 февраля 2019 года № 95 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 2018 г."

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за IV квартал 2018 г. в расчете на душу населения - 9 657 рублей, для трудоспособного населения - 10 292 рубля, пенсионеров - 7 859 рублей, детей - 9 972 рубля для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

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