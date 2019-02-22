Большинство мужчин предпочитают самостоятельно пополнять свои гардеробы, однако даже самые привередливые из них вряд ли откажутся от теплого шерстяного или кашемирового свитера, универсальной джинсовой куртки или яркой ветровки.

Рубашка всегда считалась традиционным, если не сказать, скучным подарком. Однако современные тренды, раскрасившие этот предмет гардероба в разнообразные цвета и принты, существенно повысили его рейтинг. Впрочем, старую добрую классику, например, тонкую клетку или светлую крапинку на синем фоне, тоже никто не отменял.

Яркие кроссовки, сочетающие одновременно до 4-5 оттенков, городские сникерсы, мягкие мокасины, отполированные до блеска консервативные ботинки идеальной формы: гардероб современного мужчины редко ограничивается одним стилем и несколькими парами обуви, так что, подобрать еще одну подходящую пару будет несложно.

Бумажники, визитницы и портфели дарили полвека назад и продолжают дарить сейчас. Большинство представителей этой "группы" обычно причислялись к "респектабельным подаркам". Сегодня она стала более демократичной - за счет присоединившихся к ней городских рюкзаков, которые становятся все более актуальными, и ярких чемоданов, которые с первого взгляда опознаются на ленте выдачи багажа в любом аэропорту.

Игривые бейсболки и лаконичные шелковые шарфы, незаменимые в любом гардеробы ремни и элегантные зонты: аксессуары выручают не только, когда надо отшлифовать образ и произвести правильное впечатление - они обладают таким же магическим воздействием, когда их преподносят в качестве подарка.

Предметы декора, сувениры и фигуранты ювелирных и канцелярских отделов - пожалуй, самые универсальные подарки, с которыми труднее всего прогадать: посадка по плечу или обхват шеи не играют ровным счетом никакого значения. Главное - иметь точное представление о вкусах и образе жизни получателя. Кому - набор игральных карт или авторский коврик из экоматериалов, а кому -настольные часы с расправившим крылья золоченым орлом.