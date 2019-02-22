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22.02.2019,  
12:29
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Иракские танкисты назвали еще одно преимущество Т-90С над Abrams

Российские танки Т-90С превосходят состоящие на вооружении иракской армии М1А1М по условиям обитаемости.

Как отмечается в группе Russia In Arabic в Facebook, на машинах российского производства установлены системы кондиционирования. На заокеанской технике такого оборудования нет.

Учитывая, что в регионе постоянно бывают высокие температуры, отсутствие кондиционеров существенно затрудняет работу экипажей и снижает возможности по эффективному выполнению боевых задач.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Как известно, по желанию заказчика изготовляемые в России танки могут оборудовать термоэлектрическими кондиционерами отечественного производства, которые устанавливают на башне с левой стороны.

Они приспособлены для нормального функционирования в экстремальных военных условиях и могут непрерывно работать в течение 24 часов. На них имеется специальная антибактериальная защита с напыленным слоем серебра. Простота конструкции обеспечивает проведение ремонта в полевых условиях.

Первым иностранным государством, заказавшим такое оборудование, был Алжир. Затем российские танки с кондиционерами появились еще в нескольких государствах.

В настоящее время иракская версия Т-90С считается наиболее укомплектованной. Машины получили новые бортовые экраны, противокумулятивные решетки, дополнительную защиту прицелов и камеры заднего вида.

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