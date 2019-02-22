СМИ: Израильский истребитель уничтожил китайский радар

Before and after the strike: JY-27 radar in #Damascus #International #Airport, #Syria, 20 January 2019. pic.twitter.com/OlH88cDFPT— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 22 января 2019 г.
Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля атаковал в Сирии китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение РЛС подтвердили спутниковые снимки.
Радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения воздушных целей - в том числе выполненных по стелс-технологиям. JY-27 - широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.
В 2006 году Сирия приобрела партию китайских РЛС для усиления возможностей войск в пограничных с Турцией районах.
Представители ВВС Израиля отказались комментировать инцидент, пишет Defence Blog. По другим данным, радар был уничтожен израильским беспилотником-камикадзе.