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22.02.2019,  
13:14
Текст:  Антон Валагин

СМИ: Израильский истребитель уничтожил китайский радар

Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля атаковал в Сирии китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение РЛС подтвердили спутниковые снимки.

Фото: Eddie Maloney/ Wikimedia.org
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Радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения  воздушных целей - в том числе выполненных по стелс-технологиям. JY-27 - широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.

В 2006 году Сирия приобрела партию китайских РЛС для усиления возможностей войск в пограничных с Турцией районах.

Представители ВВС Израиля отказались комментировать инцидент, пишет Defence Blog. По другим данным, радар был уничтожен израильским беспилотником-камикадзе.

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