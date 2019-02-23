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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке возродили традицию полуденных выстрелов

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края Фото: пресс-служба правительства Камчатского края
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

В День защитников Отечества в Петропавловске-Камчатском торжественно возродили обычай полуденного выстрела.

На площадке около Морского собора 18 февраля установили буксируемую 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

- В тот же день военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России произвели пробный залп холостым снарядом, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. - Через несколько дней место рядом с первым орудием заняла еще одна артиллерийская установка. Сформированные артиллерийские расчеты вели ежедневные тренировки.

Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
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Впервые полуденная пушка стала стрелять в Петропавловском порту в 1827 году. Во время англо-французской интервенции 1854 года артиллерийский выстрел, по которому отсчитывалось точное местное время, производился с мыса Сигнальный. В 1954 году по согласованию с краевым руководством военные моряки возобновили обычай. 45-миллиметровая сигнальная пушка стреляла с территории базы эскадренных миноносцев в поселке Завойко. Но по ряду причин этот церемониал просуществовал недолго.

- Мы благодарны командующему Восточным военным округом за то, что он пошел навстречу правительству края, городу и выделил орудия для производства ежедневных залпов в ознаменование звания "Город воинской славы", - сказал заместитель председателя правительства - министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров. - Эти залпы - дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска, дань памяти моряков, не вернувшихся домой. Территория Морского собора - символическое место, которое как нельзя лучше подходит для возрождения этой традиции. Предшествовать сигнальным выстрелам будут отдание воинских почестей, подъем флагов и звучание гимна.

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