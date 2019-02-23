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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Приморье начался международный ледовый полумарафон

Текст: Татьяна Дмитракова

Около тысячи участников из 11 стран принимают сегодня участие в стартовавшем сегодня во Владивостоке единственном в России ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run, сообщили в администрации Приморского края.

В стартовом списке представители России, Японии, Республики Корея, Китая, Гонконга, Бельгии, Колумбии, Швейцарии, США, Великобритании и Нидерландов. Кроме того, участвуют спортсмены из Московской области, Красноярского края, Республики Татарстан.

Фото: iStock
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Соревнования традиционно пройдут в акватории бухты Новик на острове Русском. В соответствии со своей подготовкой участники могут выбрать дистанцию в 5, 10 или 21,1 километра по замерзшему морю. Подготовлена 500-метровая трасса для детей.

- Для нас очень важно обеспечить стопроцентную безопасность. Мы собираемся во всем полагаться на мнение и рекомендации представителей МЧС. За три дня до старта они изучили обстановку и измерили толщину льда на протяжении всего маршрута. Главное - мы не выпустим на лед ни одного человека, если не будем уверены в том, что это безопасно, - заявила спортивный директор забега Ольга Гаева.

Одновременно пройдет фестиваль зимних видов спорта, состоятся заплыв в холодной воде и гребля на лодках "дракон" по льду.

Напомним, ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run проводится четвертый раз. В прошлом году чемпионом на дистанции 21,1 километра стал Евгений Бушков из Владивостока с результатом 1 час 15 минут и 17 секунд.

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