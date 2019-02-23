Моряки Северного флота спасли рыбака на резиновой лодке

Экипаж буксира Северного флота РБ-108 спас рыболова-любителя, который терпел бедствие. Его течением сносило в Баренцево море.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, мужчина хотел отвезти продукты своему товарищу на побережье. Но в резиновой лодке заглох мотор. А весел, рации и спасательного жилета у рыболова-любителя не было. Но он сумел дозвониться до экстренной службы и передал сигнал бедствия. На помощь из ближайшей базы подводных лодок направили буксир. Такое решение принял командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Лодочника искали не один час. Его с трудом обнаружили в воде, потому что волнение моря в том районе достигало трех баллов и небольшая лодка плохо была видна в волнах. Мужчину обнаружили возле мыса Сеть-Наволок. Подняли на борт, обогрели, оказали первую медицинскую помощь и доставили на берег. У него было легкое переохлаждение, но сильный стресс.

Адмирал Евменов объявил благодарность капитану буксира и экипажу за умелые и профессиональные действия в спасении человека.