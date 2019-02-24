Воронежский подросток купил автомобиль за билеты банка приколов

В Воронежской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 16-летнего подростка подозревают в обмане пенсионерки.

В начале февраля 56-летняя жительница Калачеевского района дала объявление о продаже ВАЗ-2105. Вскоре ей позвонил молодой человек и изъявил желание купить автомобиль. Юноша пришел, осмотрел "пятерку", остался доволен и тут же вручил ее хозяйке запрошенную сумму, 40 тысяч рублей. Потом забрал ключи и уехал.

На следующий день женщина обнаружила, что банкноты не настоящие - с ней расплатились билетами банка приколов. Дама обратилась в полицию, найти покупателя было несложно. Парень не стал отпираться и рассказал, что машина ему понадобилась, чтобы покрасоваться перед девушками.

- Автомобиль изъят и будет возвращен законной владелице, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). До суда он отпущен под подписку о невыезде.