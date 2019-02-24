Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся по маршруту Благовещенск - Москва с посадкой в Екатеринбурге, был вынужден вернуться в аэропорт. Причиной, как сообщает "Интерфакс", стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

Через час после начала полета у женщины ухудшилось состояние здоровья, и экипаж принял решение о возвращении в Благовещенск. Пассажирка смогла сама выйти из салона, ее доставили в медучреждение на карете "скорой помощи".

Самолет был дозаправлен и вылетел по маршруту.