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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии три человека погибли при пожаре в жилом доме

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В деревне Идельбаково Зианчуринского района Башкирии произошел пожар бревенчатом доме. В огне погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Севастополе при пожаре в жилом доме погиб ребенок

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около половины десятого по московскому времени. Первыми на вызов приехали пожарные добровольцы Канзабулаксого и Яныбаевского сельсоветов, а затем огнеборцы ФГКУ "11 отряд ФПС по Республике Башкортостан", врачи и полицейские. Вскоре пожар локализовали и начались работы по проливке и тушению.

В этот момент пожарные нашли тела троих погибших: 34-летней женщины, ее полуторагодовалого сына и мужчины.

Медики увезли в райбольницу 51-летнюю женщину. Двое ее детей - 15-летняя дочь и семилетний сын, которые тоже были в этом доме в момент пожара, успели вовремя из него выбраться.

После окончательной ликвидации пожара на месте начнут работать следователи, которым предстоит определить причину трагедии.

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