На мысе Челюскин утонул автомобиль экспедиции из Эстонии

Внедорожник путешественников из Эстонии, которые отправились в путешествие на самую северную материковую точку Евразии - мыс Челюскин в Красноярском крае, утонул во льдах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников экспедиции.

По словам участника экспедиции, они стартовали из Таллина, через Москву, Омск, Красноярск доехали до Усть-Кута и по зимникам в Якутии добрались до Хатанги в Красноярском крае, а оттуда направились на мыс Челюскин.

Однако в 26 километрах от финиша одна из трех машин экспедиции попала в ледовую щель и ушла под лед меньше чем за минуту. Люди не пострадали, но остались без вещей. Обратно экипаж утонувшего внедорожника отправится на вертолете, остальные - на уцелевших машинах.