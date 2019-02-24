В Осетии арестовали полковника полиции за взятку в 6,7 млн рублей

В Северной Осетии взяли под стражу 53-летнего полковника полиции - заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Как уже писала "РГ", накануне полковника задержали по подозрению в получении взятки в 6,7 миллионов рублей. Теперь его взяли под стражу.

- По версии следствия, 14 февраля 2019 года подозреваемый в служебном кабинете, встретившись с одним из глав сельского поселения РСО-Алания, потребовал от того 100 тысяч долларов США, за не привлечение к уголовной ответственности по результатам проводимой в отношении сельского главы проверки.

Однако чиновник администрации обратился с заявлением в УФСБ республики и 21 февраля при передаче взятки в сумме 6,7 млн рублей (эквивалентной 100 тысячам долларов США), полковник был задержан сотрудниками регионального УФСБ и оперативниками управления собственной безопасности МВД республики.

Какая именно проверка проводилась в отношении главы сельского поселения, в правоохранительных органах сообщить отказались. Также не разглашается название поселения, у чиновника которого вымогал деньги арестованный полковник полиции.