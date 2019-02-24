На Урале полицейский чудом увернулся от потерявшей управление фуры

В Сети появились кадры дорожного инцидента в Екатеринбурге, где инспектор ДПС чудом уворачивается от летящего на него грузовика и прыгает в сугроб. В аварии пострадала патрульная машина ГИБДД, сообщили в воскресенье в госавтоинспекции Екатеринбурга.

- ДТП произошло на улице Московской в Екатеринбурге еще 22 января, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. - 29-летний водитель грузовика Hyundai не обеспечил контроль за движением транспортного средства, допустил занос на дороге, в результате которого произошло столкновение с патрульной машиной. К счастью, никто не пострадал. Виновник аварии имеет восьмилетний водительский стаж.

На кадрах видеозаписи регистратора патрульного автомобиля видно, как водитель грузовика пытается притормозить из-за двигающейся перед ним легковушки. Полуприцеп заносит, а инспектор ДПС каким-то чудом успевает отклониться от летящего на него многотонного кузова и буквально в последний момент оказывается в сугробе на обочине, отделавшись легким испугом. Чего не скажешь о патрульной машине, получившей серьезные повреждения.

По факту ДТП было организовано административное расследование. Однако о том, как видеозапись с регистратора патрульной машины попала в Сеть, в полиции сообщить затруднились.