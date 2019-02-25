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25.02.2019 17:35
Рубрика: Происшествия

Москалькова попросила Грецию экстрадировать арестованного россиянина

Текст: Владимир Емельяненко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после посещения в греческой тюрьме россиянина Александра Винника направила просьбу министру юстиции, транспарентности и по правам человека Греции Михалису Калогиру экстрадировать Винника в Россию.

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Основанием для письма, как заявила Москалькова, стало то, что россиянин потерял около 30 процентов веса и фактически "пребывает на грани смерти". После беседы с Татьяной Москальковой арестованный пообещал прекратить голодовку. Он начал ее в ноябре 2018 года, после того, как в июле 2017-го его задержали, а потом арестовали. В Греции Винника обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью криптовалютной биржи.

Как сообщает адвокат Винника Тимофей Мусатов, греческие врачи предложили вводить заключенному препараты для бодибилдеров, поскольку "у них нет других способов и знаний", как действовать в подобных ситуациях. Винник отказался от такой помощи. Адвокат говорит, что намерен найти специалистов в России.

Происшествия Правосудие Следствие В мире Европа Греция Президент Уполномоченный по правам человека
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