Студент-химик умер в общежитии МГУ

В общежитии Московского государственного университета найден мертвым студент химфака.

Информацию о трагедии РИА Новости подтвердили в пресс-службе университета. По неофициальным данным, молодой человек учился в МГУ с 2014 года и был на хорошем счету. Студент был родом из Казахстана, с юношества увлекался химией, входил в число победителей престижной Менделеевской олимпиады школьников.

На химфаке отмечают, что на месте происшествия работает специальная комиссия, выясняются обстоятельства трагедии. По одной из версий, парень мог покончить с собой.