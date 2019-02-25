В Москве мужчина избил директора школы

В Москве совершено нападение на директора школы № 2109 Любовь Егорову.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе департамента образования столицы, инцидент произошел в понедельник на личном приеме у директора. К ней записался родственник одной из воспитательниц, работающей в дошкольной группе. Заявитель решил выяснить, почему сестру перевели в другую группу.

Во время беседы произошел конфликт, и мужчина избил директора. Любови Егоровой быстро оказали первую помощь, ее доставили в больницу. Жизни педагога ничто не угрожает.

Агрессора задержали прибывшие полицейские.