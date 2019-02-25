Новости

Санкт-Петербургский городской суд освободил экс-борца Дацика 14:30
Ольга Кривонос стала заместителем главы аппарата правительства 14:27
На ВДНХ нашли неизвестную ранее картину известного художника 14:17
На Кубани похитили выделенные на рекламу местных курортов 35 млн 14:11
Суд в Новосибирске не увидел экстремизма в картине Васи Ложкина 14:09
Универсал Skoda Оctavia нового поколения впервые попался фотошпионам 14:07
В Твери обнаружен склад поддельных сигарет 14:01
Обвиняемый в обрушении дома в Ижевске ранее пытался изготовить бомбу 13:57
Авианосец США выбыл из строя на два года 13:52
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково 13:42
Страны Ближнего Востока заинтересовались морским "Панцирем-МЕ" 13:41
Ученые назвали новую опасность соли 13:41
Ради поездки на курорт житель Мурманска вернул 70-миллионный долг 13:40
Эксперт: Мы видим большую "заточенность" образования на ЕГЭ 13:39
В Италии могут лишить прав водителей за разговор по телефону за рулем 13:39
США вернут Киргизии активы, похищенные окружением бывшего президента 13:37
Названы 10 самых популярных автомобилей в России 13:37
На Украине по подозрению в госизмене задержан бывший глава Генштаба ВСУ 13:32
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" отстрелялся в Черном море 13:20
В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях "Цирконов" в США 13:18
Около 1000 московских пар решили приурочить свою свадьбу к 8 марта 13:14
Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР 13:13
Петербуржец выставил на продажу коллекцию из 17 тысяч пробок 13:12
В Волгограде возбудили дело из-за хищения денег на ремонт памятника 13:04
Путин получит доклад о письме по Калви 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
25.02.2019 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери обнаружен склад поддельных сигарет

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: УМВД по Тверской области Фото: УМВД по Тверской области
Фото: УМВД по Тверской области

В Твери полицейские изъяли контрафактные сигареты стоимостью 400 тысяч рублей.

Фото: Pixabay
За производство поддельных продуктов предложили сажать в тюрьму

Склад располагался на улице Коминтерна в Твери. В УМВД по Тверской области сообщили, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли на месте почти 118 тысяч немаркированных пачек с табачными изделиями, а также пачки, оклеенные акцизными марками, в подлинности которых есть сомнения.

- По данным оперативников, сигареты предназначались для продажи. Предполагаемая выручка от реализации контрафакта могла составить более 400 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

На месте также обнаружены электронные базы бухгалтерского учета и прочая документация, подтверждающая факты незаконной реализации поддельных сигарет на сумму более 5,5 миллиона рублей.

Предварительно установлено, что к торговле контрафактом причастен уроженец ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), а также части 4 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Фото: в Одессу пришел эсминец США
Правительство Испании осудило сценарий военной интервенции в Венесуэлу
Диппредставители Колумбии пешком ушли из Венесуэлы
Перьевую ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции
Telegraph: Военные НАТО делятся в соцсетях секретной информацией