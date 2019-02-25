В Твери обнаружен склад поддельных сигарет

В Твери полицейские изъяли контрафактные сигареты стоимостью 400 тысяч рублей.

Склад располагался на улице Коминтерна в Твери. В УМВД по Тверской области сообщили, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли на месте почти 118 тысяч немаркированных пачек с табачными изделиями, а также пачки, оклеенные акцизными марками, в подлинности которых есть сомнения.

- По данным оперативников, сигареты предназначались для продажи. Предполагаемая выручка от реализации контрафакта могла составить более 400 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

На месте также обнаружены электронные базы бухгалтерского учета и прочая документация, подтверждающая факты незаконной реализации поддельных сигарет на сумму более 5,5 миллиона рублей.

Предварительно установлено, что к торговле контрафактом причастен уроженец ближнего зарубежья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), а также части 4 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.