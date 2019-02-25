Более 700 человек эвакуировали из приморской школы из-за пожара

В подвале средней школы №2 города Большой Камень в Приморском крае произошло задымление. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили тлеющий мусор в пристроенной к зданию вентиляционной шахте.

"Из учебного учреждения были эвакуированы 693 ребенка и 41 сотрудник", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Приморья.

Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра. Полностью ликвидировать его удалось через час.

Помещения школы и вещи внутри не пострадали. Ведется осмотр и проветривание здания от дыма.