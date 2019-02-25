На вулкане Карымском произошло пепловое извержение

Пепловый выброс случился днем 25 февраля на вулкане Карымском, сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю со ссылкой данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT" и геофизической службы РАН.

Столб пепла поднялся на три километра. Пепловый шлейф растянулся на 80 километров к юго-востоку от исполина, в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов в этом направлении нет.

"Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Карымский", - отмечают спасатели.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.