В Бурятии десять человек едва не погибли из-за подожженной игрушки

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме на улице Цивилева в Улан-Удэ.

К моменту прибытия огнеборцев из подъезда валил густой черный дым, который отрезал пути эвакуации для жильцов. Высовываясь из окон, они просили о помощи.

Брандмейстеры при помощи лестницы и спасательных устройств помогли спуститься с первого и второго этажей десяти обитателям дома, в том числе одному ребенку.

Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился в комнате одной из квартир, на матрасе.

- Ребенок, оставшись без присмотра родителей, взял в руки зажигалку и поджег пластиковую детскую игрушку, что впоследствии стало причиной пожара, - приводит пресс-служба республиканского ГУ МЧС слова начальника отделения дознания ОНДПР города Улан-Удэ Дениса Ситникова.

Огонь повредил матрас, телевизор, оконный проем на общей площади два квадратных метра.