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25.02.2019 06:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тундре на севере Якутии пропали три человека

Текст: Владимир Таюрский

В Анабарском улусе Якутии ищут трех жителей села Юрюнг-Хая, направившихся на снегоходах в село Сындасско Хатангского района Красноярского края, но застигнутых в пути пургой.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, в путь шестеро селян выехали на трех снегоходах 23 февраля. Однако началась пурга, и к месту назначения прибыл лишь один снегоход с двумя пассажирами.

Фото: Виктор Чернов/РИА Новости
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24 февраля информация о пропавших поступила в республиканскую Службу спасения. В тот же вечер один из пассажиров второго снегохода вышел на связь и рассказал, что техника сломалась, а сам он блуждает более полусуток, пытаясь пешком вернуться обратно в Юрюнг-Хая. Напарника потерял. Буквально через полчаса звонившего нашли и доставили в село. Его состояние оценивается как удовлетворительное. А вот судьба трех человек пока остается неизвестной.

Для поиска пропавших подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя из Якутского аэромобильного отряда. Погода позволяет начать поиски. Если в ночь на 25 февраля мела метель, шел обложной снег, а порывистый ветер достигал 20 метров в секунду, то сейчас пурга стихает.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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