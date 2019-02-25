В тундре на севере Якутии пропали три человека

В Анабарском улусе Якутии ищут трех жителей села Юрюнг-Хая, направившихся на снегоходах в село Сындасско Хатангского района Красноярского края, но застигнутых в пути пургой.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, в путь шестеро селян выехали на трех снегоходах 23 февраля. Однако началась пурга, и к месту назначения прибыл лишь один снегоход с двумя пассажирами.

24 февраля информация о пропавших поступила в республиканскую Службу спасения. В тот же вечер один из пассажиров второго снегохода вышел на связь и рассказал, что техника сломалась, а сам он блуждает более полусуток, пытаясь пешком вернуться обратно в Юрюнг-Хая. Напарника потерял. Буквально через полчаса звонившего нашли и доставили в село. Его состояние оценивается как удовлетворительное. А вот судьба трех человек пока остается неизвестной.

Для поиска пропавших подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя из Якутского аэромобильного отряда. Погода позволяет начать поиски. Если в ночь на 25 февраля мела метель, шел обложной снег, а порывистый ветер достигал 20 метров в секунду, то сейчас пурга стихает.