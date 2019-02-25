Роспотребнадзор в Кузбассе проверит сведения о конфетах с червями

Роспотребнадзор проверит информацию из Новокузнецка: жители города обнаружили червей в конфетах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

О конфетах с червями, якобы купленных в торговой сети жителями Новокузнецка, написало одно из местных СМИ. После этого горожане стали сообщать в соцсетях, что сталкивались с подобным, совершая покупки и в других магазинах. Новость вызвала широкий резонанс.

Между тем, по словам представителя Роспотребнадзора, жалобы подобного содержания не поступали ни в областное управление, ни в территориальный отдел. Однако информацию взяли в разработку, выяснив название "червивых" конфет. Проверка начнется после согласования с прокуратурой.